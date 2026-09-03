ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

F1: Ποιοι οδηγοί δεν… μιλιούνται;
NEWSAUTO.GR

F1: Ποιοι οδηγοί δεν… μιλιούνται;

Μπορεί στην σημερινή F1 να μην υπάρχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ οδηγών όπως συνέβαινε στην δεκαετία του 80 και του 90. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αντιπάθειες. Και μάλιστα όχι λίγες.

F1: Ποιοι οδηγοί δεν… μιλιούνται;
UPD:

Σίγουρα η παρούσα γενιά οδηγών είναι η πιο… πολιτισμένη που είχαμε ποτέ. Δεν θα βρείτε στους σημερινούς πιλότους κάποιο ζευγάρι τύπου Προστ-Σένα ή Σουμάχερ-Χιλ. Όλοι κρατούν τους τύπους, ιδίως μπροστά στις κάμερες.


δειτε εδω



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης