Νέα και χρηστική λειτουργία αποκτά το Volvo EX30
Νέα και χρηστική λειτουργία αποκτά το Volvo EX30
Το EX30 θα αναβαθμιστεί σύντομα, με τη σουηδική εταιρεία να προσθέτει στον τεχνολογικό εξοπλισμό του λειτουργία Vehicle-to-Load.
Το EX30 αποκτά ένα ακόμη χρηστικό στοιχείο, καθώς η Volvo ετοιμάζει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μέσω δωρεάν ενημέρωσης λογισμικού.
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