Νέο «αγροτικό» από τη VW. Θα έρθει στην Ευρώπη;
Νέο «αγροτικό» από τη VW. Θα έρθει στην Ευρώπη;
Η Volkswagen έχει ένα νέο «αγροτικό», το οποίο αποτελεί πνευματικό διάδοχο του πρώτου Caddy και θα διατεθεί στις αγορές της Νότιας Αμερικής με δύο διαμορφώσεις.
Η Volkswagen επαναφέρει στο προσκήνιο ένα όνομα που συνδέεται με τα πιο ιδιαίτερα επαγγελματικά μοντέλα της, παρουσιάζοντας το νέο Tukan.
Το compact pickup βασίζεται στην πλατφόρμα MQB και προορίζεται αρχικά για τη Νότια Αμερική, όπου θα διατίθεται σε δύο μορφές αμαξώματος.
Δείτε εδώ.
Το compact pickup βασίζεται στην πλατφόρμα MQB και προορίζεται αρχικά για τη Νότια Αμερική, όπου θα διατίθεται σε δύο μορφές αμαξώματος.
Δείτε εδώ.
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