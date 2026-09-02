Νέο «αγροτικό» από τη VW. Θα έρθει στην Ευρώπη;

Η Volkswagen έχει ένα νέο «αγροτικό», το οποίο αποτελεί πνευματικό διάδοχο του πρώτου Caddy και θα διατεθεί στις αγορές της Νότιας Αμερικής με δύο διαμορφώσεις.