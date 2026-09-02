Πώς τα πηγαίνουν τα κινεζικά αυτοκίνητα στα crash test;
Πώς τα πηγαίνουν τα κινεζικά αυτοκίνητα στα crash test;
Οι πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP, με βάση τα αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης, επιβεβαιώνουν ότι οι Κινέζοι είναι πολύ ανταγωνιστικοί.
Οι άνθρωποι του Euro NCAP διενήργησαν πρόσφατα δοκιμές αξιολόγησης σε τέσσερα καινούργια μοντέλα. Από αυτά, τα τρία ήταν κινεζικά και ένα ευρωπαϊκό. Συγκεκριμένα, ήταν τα AION UT, CUPRA Raval, Geely E2 και Leapmotor B05.
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