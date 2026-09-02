EuroNASCAR: «Γλυκόπικρη» η Τσεχία για τον Θωμά Κρασώνη
EuroNASCAR: «Γλυκόπικρη» η Τσεχία για τον Θωμά Κρασώνη
Με γλυκόπικρη γεύση ολοκληρώθηκε για τον Θωμά Κρασώνη το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του NASCAR Euro Series που διεξήχθη στην πίστα του Most στην Τσεχία.
UPD:
Το τριήμερο ξεκίνησε πολύ δυνατά για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, ενώ στα δεύτερα ελεύθερα ήταν δεύτερος ταχύτερος.
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