EuroNASCAR: «Γλυκόπικρη» η Τσεχία για τον Θωμά Κρασώνη
NEWSAUTO.GR

EuroNASCAR: «Γλυκόπικρη» η Τσεχία για τον Θωμά Κρασώνη

Με γλυκόπικρη γεύση ολοκληρώθηκε για τον Θωμά Κρασώνη το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του NASCAR Euro Series που διεξήχθη στην πίστα του Most στην Τσεχία.

EuroNASCAR: «Γλυκόπικρη» η Τσεχία για τον Θωμά Κρασώνη
UPD:
Το τριήμερο ξεκίνησε πολύ δυνατά για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, ενώ στα δεύτερα ελεύθερα ήταν δεύτερος ταχύτερος.

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UPD:
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