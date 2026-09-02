Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover
Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover
Μετά από χρόνια εξέλιξης, η ηλεκτρική εκδοχή του Range Rover είναι γεγονός. Το αυτοκίνητο έχει 550 άλογα, 850 Nm ροπής, ενώ διατηρεί τα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά των θερμικών μοντέλων.
Το Range Rover απέκτησε νέα έκδοση, η οποία είναι αμιγώς ηλεκτρική. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια όπου η εταιρεία εισάγει ένα νέο τύπο κινητήρα στο μοντέλο της.
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