Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover

Μετά από χρόνια εξέλιξης, η ηλεκτρική εκδοχή του Range Rover είναι γεγονός. Το αυτοκίνητο έχει 550 άλογα, 850 Nm ροπής, ενώ διατηρεί τα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά των θερμικών μοντέλων.

Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover
Το Range Rover απέκτησε νέα έκδοση, η οποία είναι αμιγώς ηλεκτρική. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια όπου η εταιρεία εισάγει ένα νέο τύπο κινητήρα στο μοντέλο της.

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