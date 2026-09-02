Αυτή είναι η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του Range Rover

Μετά από χρόνια εξέλιξης, η ηλεκτρική εκδοχή του Range Rover είναι γεγονός. Το αυτοκίνητο έχει 550 άλογα, 850 Nm ροπής, ενώ διατηρεί τα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά των θερμικών μοντέλων.