Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του
NEWSAUTO.GR

Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του

Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει στην παγκόσμια αγορά, πέντε χρόνια μετά την διακοπή της παραγωγής του, κάτι που δυσαρέστησε πολλούς τότε.

Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του
Η Mitsubishi έχει ξανά έναν «άσσο στο μανίκι της». Ο λόγος για το καινούργιο Pajero, το εμβληματικό εκτός δρόμου όχημά της, το οποίο αποκαλύφθηκε από την ιαπωνική εταιρεία.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης