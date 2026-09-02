Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του

Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει στην παγκόσμια αγορά, πέντε χρόνια μετά την διακοπή της παραγωγής του, κάτι που δυσαρέστησε πολλούς τότε.