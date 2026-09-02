Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του
Το θρυλικό Mitsubishi Pajero έκανε την επιστροφή του
Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει στην παγκόσμια αγορά, πέντε χρόνια μετά την διακοπή της παραγωγής του, κάτι που δυσαρέστησε πολλούς τότε.
Η Mitsubishi έχει ξανά έναν «άσσο στο μανίκι της». Ο λόγος για το καινούργιο Pajero, το εμβληματικό εκτός δρόμου όχημά της, το οποίο αποκαλύφθηκε από την ιαπωνική εταιρεία.
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