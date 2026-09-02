Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Θέτοντας στο στόχαστρο τη μέση οικογένεια, οι πλήρως υβριδικές εκδοχές των ολοκληρωμένων Tucson και Austral δημιουργούν το καλύτερο ερέθισμα προκειμένου να γίνεις μέρος της νέας (πράσινης) τάξης πραγμάτων.
Τα Tucson και Austral εμφανίζονται ως αντιπροσωπευτικά δείγματα του νέου κύματος υβριδικών SUV, με διαφορετική όμως φιλοσοφία. Το Tucson στοχεύει στην ήρεμη δύναμη, στην αθέατη άνεση και πρακτικότητα, ενώ το Austral εστιάζει στην άνεση, στην ευελιξία και την ευρωπαϊκή αντίληψη για τη σωστή συνύπαρξη οικονομίας, ποιότητας και οδηγικής απόλαυσης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα