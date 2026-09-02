Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Θέτοντας στο στόχαστρο τη μέση οικογένεια, οι πλήρως υβριδικές εκδοχές των ολοκληρωμένων Tucson και Austral δημιουργούν το καλύτερο ερέθισμα προκειμένου να γίνεις μέρος της νέας (πράσινης) τάξης πραγμάτων.