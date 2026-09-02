Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Θέτοντας στο στόχαστρο τη μέση οικογένεια, οι πλήρως υβριδικές εκδοχές των ολοκληρωμένων Tucson και Austral δημιουργούν το καλύτερο ερέθισμα προκειμένου να γίνεις μέρος της νέας (πράσινης) τάξης πραγμάτων.

Συγκρίνουμε το υβριδικό Hyundai Tucson 4WD με το υβριδικό Renault Austral - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Τα Tucson και Austral εμφανίζονται ως αντιπροσωπευτικά δείγματα του νέου κύματος υβριδικών SUV, με διαφορετική όμως φιλοσοφία. Το Tucson στοχεύει στην ήρεμη δύναμη, στην αθέατη άνεση και πρακτικότητα, ενώ το Austral εστιάζει στην άνεση, στην ευελιξία και την ευρωπαϊκή αντίληψη για τη σωστή συνύπαρξη οικονομίας, ποιότητας και οδηγικής απόλαυσης.

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