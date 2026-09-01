Τι κρύβει αυτή η Lamborghini και είναι τόσο συλλεκτική;

Υπάρχουν ορισμένες Lamborghini που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού supercar και αποκτούν συλλεκτική αξία ήδη από τη στιγμή που δημιουργούνται. Μία από αυτές είναι η συγκεκριμένη Murcielago LP 670-4 Superveloce του 2010, η οποία ετοιμάζεται να βγει στο «σφυρί» από τον Οίκο RM Sotheby’s και θεωρείται η τελευταία Lamborghini V12 παραγωγής με χειροκίνητο κιβώτιο.

Η συγκεκριμένη Murcielago είναι μία από μόλις πέντε LP 670-4 Superveloce που κατασκευάστηκαν με το κλασικό μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων και τον χαρακτηριστικό μεταλλικό επιλογέα με το gated μοτίβο.



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