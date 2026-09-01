Τι κρύβει αυτή η Lamborghini και είναι τόσο συλλεκτική;
NEWSAUTO.GR

Τι κρύβει αυτή η Lamborghini και είναι τόσο συλλεκτική;

Η τελευταία Lamborghini Murcielago V12 με χειροκίνητο κιβώτιο βγαίνει σε δημοπρασία και προκαλεί αναστάτωση στους συλλέκτες.

Τι κρύβει αυτή η Lamborghini και είναι τόσο συλλεκτική;
UPD:

Υπάρχουν ορισμένες Lamborghini που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού supercar και αποκτούν συλλεκτική αξία ήδη από τη στιγμή που δημιουργούνται. Μία από αυτές είναι η συγκεκριμένη Murcielago LP 670-4 Superveloce του 2010, η οποία ετοιμάζεται να βγει στο «σφυρί» από τον Οίκο RM Sotheby’s και θεωρείται η τελευταία Lamborghini V12 παραγωγής με χειροκίνητο κιβώτιο.

Η συγκεκριμένη Murcielago είναι μία από μόλις πέντε LP 670-4 Superveloce που κατασκευάστηκαν με το κλασικό μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων και τον χαρακτηριστικό μεταλλικό επιλογέα με το gated μοτίβο.

Δείτε εδώ.

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης