Πού εξαφανίζονται τα άλογα των ηλεκτρικών;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλέβουν τις εντυπώσεις με τις εντυπωσιακές αποδόσεις που διαφημίζουν οι κατασκευαστές όμως στην πράξη η προσφερόμενη ισχύς σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερη. Και όχι, οι εταιρίες δεν λένε ψέματα.