Πού εξαφανίζονται τα άλογα των ηλεκτρικών;
Πού εξαφανίζονται τα άλογα των ηλεκτρικών;
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλέβουν τις εντυπώσεις με τις εντυπωσιακές αποδόσεις που διαφημίζουν οι κατασκευαστές όμως στην πράξη η προσφερόμενη ισχύς σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερη. Και όχι, οι εταιρίες δεν λένε ψέματα.
UPD:
Οι 300, 500 ή ακόμα και μεγαλύτερες τιμές απόδοσης έχουν γίνει πλέον κάτι συνηθισμένο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα