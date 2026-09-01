Είναι οριστικό: Τα ρομπότ νίκησαν - Τι θα γίνει με τους εργάτες;

Η νέα εποχή κατασκευής αυτοκινήτων έχει ξεκινήσει και τα επόμενα χρόνια τα ανθρωποειδή ρομπότ θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των μονάδων παραγωγής.