Είναι οριστικό: Τα ρομπότ νίκησαν - Τι θα γίνει με τους εργάτες;
Είναι οριστικό: Τα ρομπότ νίκησαν - Τι θα γίνει με τους εργάτες;
Η νέα εποχή κατασκευής αυτοκινήτων έχει ξεκινήσει και τα επόμενα χρόνια τα ανθρωποειδή ρομπότ θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των μονάδων παραγωγής.
UPD:
Η ρομποτική χρησιμοποιείται στην κατασκευή αυτοκινήτων εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, όμως η νέα γενιά μηχανών διαφέρει σημαντικά.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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