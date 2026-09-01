Πόσο κοστίζει το εισιτήριο στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας;

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του αυτοκινήτου στην Αθήνα έχει αρχίσει. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo θα υποδεχθεί την AUTO ATHINA 2026, τη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Το στοιχείο που ενδιαφέρει άμεσα τις οικογένειες και τους φίλους του αυτοκινήτου είναι η τιμή: η γενική είσοδος κοστίζει 12 ευρώ, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών μπαίνουν δωρεάν. Δωρεάν είναι επίσης η είσοδος για τα ΑμεΑ, αλλά και το parking στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά ηλικίας έως 12 ετών μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση πληρώνοντας συνολικά 24 ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσει κόστος στάθμευσης. Σε μια περίοδο κατά την οποία ακόμη και μια απλή οικογενειακή έξοδος έχει γίνει αισθητά ακριβότερη, πρόκειται για μια τιμολογιακή επιλογή με πραγματική σημασία.





