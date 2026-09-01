Σταματάει ξανά η παραγωγή του Fiat 500 – Τι συμβαίνει και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε νέα, προσωρινή διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιο του Mirafiori στο Τορίνο προχωρά η Stellantis, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά εξαρτήματα κινητήρων για να διατηρηθεί σε κανονικούς ρυθμούς η γραμμή του Fiat 500.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η παραγωγή θα σταματήσει στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το εργοστάσιο είχε επαναλειτουργήσει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες θερινής διακοπής.

Το Mirafiori αποτελεί τη μοναδική μονάδα παραγωγής της νέας γενιάς του Fiat 500, τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική όσο και στη νέα υβριδική εκδοχή του. Επομένως, κάθε επαναλαμβανόμενη διακοπή μπορεί να επηρεάσει σταδιακά τον χρόνο παράδοσης του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές.





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