Σταματάει ξανά η παραγωγή του Fiat 500 – Τι συμβαίνει και τι ισχύει στην Ελλάδα
Σταματάει ξανά η παραγωγή του Fiat 500 – Τι συμβαίνει και τι ισχύει στην Ελλάδα
Η παραγωγή του Fiat 500 στο ιστορικό εργοστάσιο του Mirafiori διακόπτεται εκ νέου, μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή των εργαζομένων στις γραμμές συναρμολόγησης.
Σε νέα, προσωρινή διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιο του Mirafiori στο Τορίνο προχωρά η Stellantis, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά εξαρτήματα κινητήρων για να διατηρηθεί σε κανονικούς ρυθμούς η γραμμή του Fiat 500.
Το Mirafiori αποτελεί τη μοναδική μονάδα παραγωγής της νέας γενιάς του Fiat 500, τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική όσο και στη νέα υβριδική εκδοχή του. Επομένως, κάθε επαναλαμβανόμενη διακοπή μπορεί να επηρεάσει σταδιακά τον χρόνο παράδοσης του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η παραγωγή θα σταματήσει στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το εργοστάσιο είχε επαναλειτουργήσει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες θερινής διακοπής.
Το Mirafiori αποτελεί τη μοναδική μονάδα παραγωγής της νέας γενιάς του Fiat 500, τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική όσο και στη νέα υβριδική εκδοχή του. Επομένως, κάθε επαναλαμβανόμενη διακοπή μπορεί να επηρεάσει σταδιακά τον χρόνο παράδοσης του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα