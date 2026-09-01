Μπήκε σε λειτουργία ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» με drones, τεχνητή νοημοσύνη και 235 κάμερες
Μπήκε σε λειτουργία ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» με drones, τεχνητή νοημοσύνη και 235 κάμερες
Σε επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» ένας νέος θεσμός της ΕΛ.ΑΣ που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα.
Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου (2026), σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει τη χαρακτηριστική ονομασία «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.».
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