Μπήκε σε λειτουργία ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» με drones, τεχνητή νοημοσύνη και 235 κάμερες
NEWSAUTO.GR

Μπήκε σε λειτουργία ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» με drones, τεχνητή νοημοσύνη και 235 κάμερες

Σε επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» ένας νέος θεσμός της ΕΛ.ΑΣ που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα.

Μπήκε σε λειτουργία ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» με drones, τεχνητή νοημοσύνη και 235 κάμερες
Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου (2026), σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει τη χαρακτηριστική ονομασία «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.».

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