Αυτό το αυτοκίνητο δεν σε αφήνει να ανοίξεις την πόρτα - Δες γιατί

Η νέα BMW iX3 περνά την ασφάλεια σε άλλο επίπεδο, καθώς μπορεί να παρεμβαίνει ενεργά στην οδήγηση, να αποφεύγει εμπόδια και ακόμη να μπλοκάρει προσωρινά το άνοιγμα των θυρών. Πότε και γιατί πράττει το τελευταίο;