Αυτό το αυτοκίνητο δεν σε αφήνει να ανοίξεις την πόρτα - Δες γιατί
Αυτό το αυτοκίνητο δεν σε αφήνει να ανοίξεις την πόρτα - Δες γιατί
Η νέα BMW iX3 περνά την ασφάλεια σε άλλο επίπεδο, καθώς μπορεί να παρεμβαίνει ενεργά στην οδήγηση, να αποφεύγει εμπόδια και ακόμη να μπλοκάρει προσωρινά το άνοιγμα των θυρών. Πότε και γιατί πράττει το τελευταίο;
Η BMW iX3 δεν αποτελεί μόνο το πρώτο μεγάλο δείγμα γραφής της νέας εποχής Neue Klasse, αλλά και για να δείξει πόσο διαφορετική μπορεί να γίνει η ενεργητική ασφάλεια στα αυτοκίνητα που θα ακολουθήσουν προσεχώς. Το νέο ηλεκτρικό SUV της BMW διαθέτει ένα εντυπωσιακό πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν περιορίζονται στο να προειδοποιούν τον οδηγό, αλλά μπορούν να επέμβουν ενεργά όταν αντιληφθούν ότι μια επικίνδυνη κατάσταση είναι πιθανό να εξελιχθεί σε ατύχημα.
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