Πώς οι Κινέζοι κατάφεραν να εδραιωθούν σε Ευρώπη και Αμερική

Θα το γνωρίζετε ήδη. Η εικόνα στην

αυτοκινήτου αλλάζει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Κινεζικές μάρκες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται παντού, ενώ οι

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