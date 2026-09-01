Πώς οι Κινέζοι κατάφεραν να εδραιωθούν σε Ευρώπη και Αμερική
NEWSAUTO.GR

Πώς οι Κινέζοι κατάφεραν να εδραιωθούν σε Ευρώπη και Αμερική

Οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπήκαν πριν από δεκαετίες στην Κίνα αναζητώντας μια τεράστια νέα αγορά. Σήμερα, οι εταιρείες που μεγάλωσαν δίπλα τους ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή και έρχονται στην Ευρώπη.

Πώς οι Κινέζοι κατάφεραν να εδραιωθούν σε Ευρώπη και Αμερική
UPD:
Θα το γνωρίζετε ήδη. Η εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου αλλάζει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Κινεζικές μάρκες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται παντού, ενώ οι BYDCheryGeelyJaecooLeapmotorMGOmodaXPeng κ.α. είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που διεκδικούν πλέον ένα κομμάτι από την πίτα.

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UPD:
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