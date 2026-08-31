Yamaha: Έφτασε η ώρα για το τρικύλινδρο Tenere;

Η Yamaha φαίνεται πως ετοιμάζει μια σημαντική εξέλιξη στην οικογένεια των τρικύλινδρων CP3, με έναν νέο κινητήρα να βρίσκεται προ των πυλών και την επίσημη αποκάλυψή του να έχει προγραμματιστεί πριν την EICMA.