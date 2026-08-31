Yamaha: Έφτασε η ώρα για το τρικύλινδρο Tenere;
NEWSAUTO.GR

Yamaha: Έφτασε η ώρα για το τρικύλινδρο Tenere;

Έρχεται μεγάλη αποκάλυψη καθώς η Υamaha θα λανσάρει νέο τρικύλινδρο κινητήρα και ίσως ένα μεγαλύτερο Tenere.

Yamaha: Έφτασε η ώρα για το τρικύλινδρο Tenere;
Η Yamaha φαίνεται πως ετοιμάζει μια σημαντική εξέλιξη στην οικογένεια των τρικύλινδρων CP3, με έναν νέο κινητήρα να βρίσκεται προ των πυλών και την επίσημη αποκάλυψή του να έχει προγραμματιστεί πριν την EICMA.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης