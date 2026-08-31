Τι καταγράφει το σύστημα παρακολούθησης οδηγού;

Από τον Ιούλιο όλα τα νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα που παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού. Τι καταγράφει το σύστημα και τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα;