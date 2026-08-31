Πόσα χρήματα γλιτώνει ο οδηγός με την επιδότηση στο diesel

Μικρή αλλά υπολογίσιμη ανάσα για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει και για τον Σεπτέμβριο την επιδότηση στο diesel.

Η ενίσχυση παραμένει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή στα 8 λεπτά προ ΦΠΑ, και εφαρμόζεται στο δίκτυο διανομής. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση, να χρησιμοποιήσει κάποιο voucher ή να πληροί εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση ενσωματώνεται στην τιμή του καυσίμου και αφορά όλους όσοι προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο υπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κρατική δαπάνη για την επιδότηση του diesel από τον Απρίλιο φθάνει πλέον τα 211 εκατ. ευρώ. Η παράταση αποφασίστηκε καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει άμεσα το κόστος των μεταφορών.

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