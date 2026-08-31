Πόσα χρήματα γλιτώνει ο οδηγός με την επιδότηση στο diesel
Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας κατά 10 λεπτά το λίτρο την επιβάρυνση στην αντλία. Πόσο είναι το πραγματικό όφελος για ένα γέμισμα και τι αλλάζει στην αμόλυβδη.
Μικρή αλλά υπολογίσιμη ανάσα για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει και για τον Σεπτέμβριο την επιδότηση στο diesel.
Η ενίσχυση παραμένει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή στα 8 λεπτά προ ΦΠΑ, και εφαρμόζεται στο δίκτυο διανομής. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση, να χρησιμοποιήσει κάποιο voucher ή να πληροί εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση ενσωματώνεται στην τιμή του καυσίμου και αφορά όλους όσοι προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης.
Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο υπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κρατική δαπάνη για την επιδότηση του diesel από τον Απρίλιο φθάνει πλέον τα 211 εκατ. ευρώ. Η παράταση αποφασίστηκε καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει άμεσα το κόστος των μεταφορών.
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