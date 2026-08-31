Σας αποκαλύπτουμε το τι καταγράφει το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης οδηγού
NEWSAUTO.GR

Σας αποκαλύπτουμε το τι καταγράφει το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης οδηγού

Από τον Ιούλιο όλα τα νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα που παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού. Τι καταγράφει το σύστημα και τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα;

Σας αποκαλύπτουμε το τι καταγράφει το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης οδηγού
UPD:

Από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού. Πρόκειται για το Advanced Driver Distraction Warning (ADDW), το οποίο χρησιμοποιεί κάμερα και αισθητήρες υπερύθρων ώστε να παρακολουθεί τη θέση του κεφαλιού και την κατεύθυνση του βλέμματος.

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UPD:
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