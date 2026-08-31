Σας αποκαλύπτουμε το τι καταγράφει το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης οδηγού
Σας αποκαλύπτουμε το τι καταγράφει το υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης οδηγού
Από τον Ιούλιο όλα τα νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα που παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού. Τι καταγράφει το σύστημα και τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα;
Από τον Ιούλιο όλα τα νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα που παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού. Τι καταγράφει το σύστημα και τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα;
UPD:
Από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού. Πρόκειται για το Advanced Driver Distraction Warning (ADDW), το οποίο χρησιμοποιεί κάμερα και αισθητήρες υπερύθρων ώστε να παρακολουθεί τη θέση του κεφαλιού και την κατεύθυνση του βλέμματος.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα