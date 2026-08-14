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Δεν βρίσκεις πάρκινγκ; Άστο στο ρομπότ
NEWSAUTO.GR

Δεν βρίσκεις πάρκινγκ; Άστο στο ρομπότ

Ρομπότ που σου παρκάρουν το αυτοκίνητο εξελίσσει η Hyundai

Δεν βρίσκεις πάρκινγκ; Άστο στο ρομπότ
UPD:
Η Hyundai δημιούργησε ρομπότ που αναλαμβάνουν να σταθμεύσουν το όχημά σου. Παράλληλα, θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κορέα, για να δει πόσο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα.

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