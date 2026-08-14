Δεν βρίσκεις πάρκινγκ; Άστο στο ρομπότ

Η Hyundai δημιούργησε ρομπότ που αναλαμβάνουν να σταθμεύσουν το όχημά σου. Παράλληλα, θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κορέα, για να δει πόσο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα.