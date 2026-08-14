Αναβαθμίζεται η Porsche Macan

Η δεύτερη γενιά της Macan παρουσιάστηκε τις πρώτες ημέρες του 2024 και η απόφαση των στελεχών της





Δείτε εδώ. ήταν να διατίθεται μόνο ως αμιγώς ηλεκτρική.