Αναβαθμίζεται η Porsche Macan
NEWSAUTO.GR

Αναβαθμίζεται η Porsche Macan

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την παρουσίασή της, η αμιγώς ηλεκτρική Macan αποκτά πλουσιότερο εξοπλισμό και γίνεται πιο συμφέρουσα.

Αναβαθμίζεται η Porsche Macan
Η δεύτερη γενιά της Macan παρουσιάστηκε τις πρώτες ημέρες του 2024 και η απόφαση των στελεχών της Porsche ήταν να διατίθεται μόνο ως αμιγώς ηλεκτρική.

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