Αναβαθμίζεται η Porsche Macan
Αναβαθμίζεται η Porsche Macan
Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την παρουσίασή της, η αμιγώς ηλεκτρική Macan αποκτά πλουσιότερο εξοπλισμό και γίνεται πιο συμφέρουσα.
Η δεύτερη γενιά της Macan παρουσιάστηκε τις πρώτες ημέρες του 2024 και η απόφαση των στελεχών της Porsche ήταν να διατίθεται μόνο ως αμιγώς ηλεκτρική.
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