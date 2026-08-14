Και όμως δεν είναι η μπαταρία! Έρευνα δείχνει τα 3 πράγματα που χαλάνε στα ηλεκτρικά
Και όμως δεν είναι η μπαταρία! Έρευνα δείχνει τα 3 πράγματα που χαλάνε στα ηλεκτρικά
Ειδικοί κατέγραψαν τα εξαρτήματα που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν ζημιά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η μπαταρία είναι στην τέταρτη θέση.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τεχνολογία που είναι ακόμα άγνωστη σε πολλούς, επομένως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν απορίες και ενδοιασμοί σχετικά με την αξιοπιστία τους. Για αυτό το λόγο, ειδικοί καταγράφουν τις πιο συχνές ζημιές και τα κυριότερα προβλήματα που συνοδεύουν τα BEV μοντέλα, προκειμένου να καταλήξουν στις πιο πιθανές αιτίες που θα προκαλέσουν βλάβη σε αυτά.
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