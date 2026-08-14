Και όμως δεν είναι η μπαταρία! Έρευνα δείχνει τα 3 πράγματα που χαλάνε στα ηλεκτρικά

Τα

έχουν τεχνολογία που είναι ακόμα άγνωστη σε πολλούς, επομένως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν απορίες και ενδοιασμοί σχετικά με την

τους. Για αυτό το λόγο, ειδικοί καταγράφουν τις πιο συχνές

και τα κυριότερα

που συνοδεύουν τα