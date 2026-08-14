Έχει νόημα να τρέχεις στο δρόμο, ή καις παραπάνω και θα φτάσεις την ίδια ώρα;
Έχει νόημα να τρέχεις στο δρόμο, ή καις παραπάνω και θα φτάσεις την ίδια ώρα;
Έρευνα βρήκε πόσο χρόνο παραπάνω θα χρειαστεί να ταξιδέψεις αν κινείσαι με τα όρια ταχύτητας, ή και λίγο πιο αργά, ενώ ταυτόχρονα υπολόγισε αν καις λιγότερα καύσιμα.
Συνήθως όταν βιάζεσαι να φτάσεις κάπου, οδηγείς πιο γρήγορα. Και όταν οδηγείς πιο γρήγορα, καις περισσότερο καύσιμο, και κατά πάσα πιθανότητα θα πληρώσεις πρόστιμο αν παραβαίνεις τα όρια ταχύτητας. Θα μειώσεις σημαντικά το χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρώσεις το ταξίδι σου, ή μήπως δεν αξίζουν όλα τα παραπάνω χρήματα που θα κληθείς να πληρώσεις;
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