Έχει νόημα να τρέχεις στο δρόμο, ή καις παραπάνω και θα φτάσεις την ίδια ώρα;

Συνήθως όταν βιάζεσαι να φτάσεις κάπου,

. Και όταν οδηγείς πιο γρήγορα, καις

, και κατά πάσα πιθανότητα θα πληρώσεις

αν παραβαίνεις τα όρια ταχύτητας. Θα μειώσεις σημαντικά το χρόνο που θα χρειαστεί για να