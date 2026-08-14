Η Hyundai βρήκε τρόπο να κάνει πιο εύκολο το παρκάρισμα - Δες πώς
NEWSAUTO.GR

Η Hyundai βρήκε τρόπο να κάνει πιο εύκολο το παρκάρισμα - Δες πώς

Η Hyundai δημιούργησε ρομπότ που αναλαμβάνουν να σταθμεύσουν το όχημά σου. Παράλληλα, θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κορέα, για να δει πόσο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα.

Η Hyundai βρήκε τρόπο να κάνει πιο εύκολο το παρκάρισμα - Δες πώς
Οι θέσεις πάρκινγκ στις μεγαλουπόλεις είναι συνήθως υπερπλήρεις, ενώ ταυτόχρονα καραδοκεί το ενδεχόμενο να γρατζουνίσεις το αυτοκίνητο σου -και τα διπλανά- όταν προσπαθείς να σταθμεύσεις, αλλά και όταν θα ανοίξεις την πόρτα.

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