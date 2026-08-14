Η Hyundai βρήκε τρόπο να κάνει πιο εύκολο το παρκάρισμα - Δες πώς
Η Hyundai βρήκε τρόπο να κάνει πιο εύκολο το παρκάρισμα - Δες πώς
Η Hyundai δημιούργησε ρομπότ που αναλαμβάνουν να σταθμεύσουν το όχημά σου. Παράλληλα, θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κορέα, για να δει πόσο αποδοτικό είναι αυτό το σύστημα.
Οι θέσεις πάρκινγκ στις μεγαλουπόλεις είναι συνήθως υπερπλήρεις, ενώ ταυτόχρονα καραδοκεί το ενδεχόμενο να γρατζουνίσεις το αυτοκίνητο σου -και τα διπλανά- όταν προσπαθείς να σταθμεύσεις, αλλά και όταν θα ανοίξεις την πόρτα.
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