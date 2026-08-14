Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο
Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο
Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει ειδικό σχέδιο οδικής ασφάλειας για τον Δεκαπενταύγουστο, με αυξημένη παρουσία της Τροχαίας, περισσότερους ελέγχους και ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της κορύφωσης της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο του 2026.
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