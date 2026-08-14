Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει ειδικό σχέδιο οδικής ασφάλειας για τον Δεκαπενταύγουστο, με αυξημένη παρουσία της Τροχαίας, περισσότερους ελέγχους και ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.