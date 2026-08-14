Βίντεο σοκ: Αδέσποτη ρόδα εκτοξεύεται σε αυτοκινητόδρομο και διαλύει άλλο αυτοκίνητο

Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα ενός Tesla στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν μια αδέσποτη ρόδα βρέθηκε ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Nissan Rogue.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Interstate 76, κοντά στη λεωφόρο Girard. Το Tesla κινούνταν στο δυτικό ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου όταν οι ενσωματωμένες κάμερές του κατέγραψαν μια μεγάλη ρόδα να αναπηδά πάνω από το τσιμεντένιο διαχωριστικό και να κατευθύνεται ανεξέλεγκτα προς τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για τροχό βαρέος φορτηγού, ο οποίος αποκολλήθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η ρόδα ...







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