Πόσα... πιάνει ένα Toyota Land Cruiser με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα;
Πόσα... πιάνει ένα Toyota Land Cruiser με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα;
Ένα Toyota Land Cruiser διένυσε ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα μέσα σε 16 χρόνια με τον ίδιο κινητήρα, και τώρα βγαίνει σε δημοπρασία.
UPD:
Τα μοντέλα της Toyota έχουν κερδίσει τη φήμη της αξιοπιστίας. Αυτό ενισχύεται περισσότερο από ιστορίες σαν αυτή του παρακάτω Land Cruiser, το οποίο έχει διανύσει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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