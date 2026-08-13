Πόσα... πιάνει ένα Toyota Land Cruiser με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα;
NEWSAUTO.GR

Πόσα... πιάνει ένα Toyota Land Cruiser με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα;

Ένα Toyota Land Cruiser διένυσε ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα μέσα σε 16 χρόνια με τον ίδιο κινητήρα, και τώρα βγαίνει σε δημοπρασία.

Πόσα... πιάνει ένα Toyota Land Cruiser με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα;
UPD:
Τα μοντέλα της Toyota έχουν κερδίσει τη φήμη της αξιοπιστίας. Αυτό ενισχύεται περισσότερο από ιστορίες σαν αυτή του παρακάτω Land Cruiser, το οποίο έχει διανύσει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.

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UPD:
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