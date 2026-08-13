Αυτό δεν το έχεις ξαναδεί! Ρόδα έφυγε από όχημα και διέλυσε SUV

Κάμερα Tesla κατέγραψε τη στιγμή που μια μεγάλη ρόδα πέρασε το διαχωριστικό διάζωμα αυτοκινητοδρόμου στις ΗΠΑ και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα Nissan Rogue, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.