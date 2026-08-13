Αυτό δεν το έχεις ξαναδεί! Ρόδα έφυγε από όχημα και διέλυσε SUV
Αυτό δεν το έχεις ξαναδεί! Ρόδα έφυγε από όχημα και διέλυσε SUV
Κάμερα Tesla κατέγραψε τη στιγμή που μια μεγάλη ρόδα πέρασε το διαχωριστικό διάζωμα αυτοκινητοδρόμου στις ΗΠΑ και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα Nissan Rogue, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα ενός Tesla στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν μια αδέσποτη ρόδα βρέθηκε ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Nissan Rogue.
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