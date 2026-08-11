Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;
Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;
Όπως έγινε γνωστό, η Dacia επιταχύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη φιλοσοφία των προσιτών αυτοκινήτων.
Ενώ όλοι προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και τα κέρδη τους, στην Dacia τους κοιτούν με ένα χαμόγελο ικανοποίησης στα χείλη τους.
Όπως είναι γνωστό, η ρουμανική εταιρεία αποτελεί περίπτωση μελέτης τουλάχιστον την τελευταία εξαετία για τον τρόπο που αναπτύσσεται και που έχει γίνει δημοφιλής στην ευρωπαϊκή αγορά.
Δείτε εδώ.
Όπως είναι γνωστό, η ρουμανική εταιρεία αποτελεί περίπτωση μελέτης τουλάχιστον την τελευταία εξαετία για τον τρόπο που αναπτύσσεται και που έχει γίνει δημοφιλής στην ευρωπαϊκή αγορά.
Δείτε εδώ.
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