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Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;
NEWSAUTO.GR

Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;

Όπως έγινε γνωστό, η Dacia επιταχύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη φιλοσοφία των προσιτών αυτοκινήτων.

Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;
Ενώ όλοι προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και τα κέρδη τους, στην Dacia τους κοιτούν με ένα χαμόγελο ικανοποίησης στα χείλη τους.
Όπως είναι γνωστό, η ρουμανική εταιρεία αποτελεί περίπτωση μελέτης τουλάχιστον την τελευταία εξαετία για τον τρόπο που αναπτύσσεται και που έχει γίνει δημοφιλής στην ευρωπαϊκή αγορά.

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