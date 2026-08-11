Ποια νέα μοντέλα θα δούμε από τη Dacia;

Όπως έγινε γνωστό, η Dacia επιταχύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη φιλοσοφία των προσιτών αυτοκινήτων.