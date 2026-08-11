Γιατί αλλάζει στρατηγική η VW στις ΗΠΑ;
Γιατί αλλάζει στρατηγική η VW στις ΗΠΑ;
Ο Όμιλος Volkswagen θα αναθεωρήσει ριζικά τη στρατηγική του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Τα προβλήματα που μειωμένων πωλήσεων και κερδοφορίας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Volkswagen αναγκάζουν τα κορυφαία στελέχη του να κάνουν σημαντικές και δύσκολες αλλαγές.
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