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Γιατί αλλάζει στρατηγική η VW στις ΗΠΑ;
NEWSAUTO.GR

Γιατί αλλάζει στρατηγική η VW στις ΗΠΑ;

Ο Όμιλος Volkswagen θα αναθεωρήσει ριζικά τη στρατηγική του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Γιατί αλλάζει στρατηγική η VW στις ΗΠΑ;
Τα προβλήματα που μειωμένων πωλήσεων και κερδοφορίας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Volkswagen αναγκάζουν τα κορυφαία στελέχη του να κάνουν σημαντικές και δύσκολες αλλαγές.

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