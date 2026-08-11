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Οι Κινέζοι απειλούν και τους Κορεάτες στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Οι Κινέζοι απειλούν και τους Κορεάτες στην Ευρώπη

Οι κινεζικές εταιρείες δεν κερδίζουν μερίδιο μόνο από τις ευρωπαϊκές στη Γηραιά Ήπειρο, όπως δείχνουν τα στοιχεία πωλήσεων σε αυτή.

Οι Κινέζοι απειλούν και τους Κορεάτες στην Ευρώπη
Η φόρα που έχουν πάρει ήδη οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην ευρωπαϊκή αγορά μεγαλώνει συνεχώς.
Δεν είναι μόνο τα μοντέλα τους που αυξάνονται σε αριθμό, είναι και το γεγονός ότι πληθαίνει και ο αντίστοιχος των εταιρειών από την ασιατική χώρα, που αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στην ήπειρό μας.

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