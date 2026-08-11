Οι Κινέζοι απειλούν και τους Κορεάτες στην Ευρώπη

Οι κινεζικές εταιρείες δεν κερδίζουν μερίδιο μόνο από τις ευρωπαϊκές στη Γηραιά Ήπειρο, όπως δείχνουν τα στοιχεία πωλήσεων σε αυτή.