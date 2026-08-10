Έσπασε ρεκόρ πριν καν παρουσιαστεί η Lamborghini Revuelto SV
Έσπασε ρεκόρ πριν καν παρουσιαστεί η Lamborghini Revuelto SV
Η Lamborghini επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα παρουσιάσει τη νέα Revuelto SV στις 14 Αυγούστου (2026), όπως και το ρεκόρ της.
Στις 6 Αυγούστου (2026), η Lamborghini ανακοίνωσε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η νέα Revuelto SV (σημ.: Superveloce) σημείωσε τον ταχύτερο γύρο για όχημα παραγωγής στην πίστα Hockenheimring.
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