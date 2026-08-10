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Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei
NEWSAUTO.GR

Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei

Η Huawei σε συνεργασία με τη BAIC δημιούργησαν τη Stelato, με το G9 να είναι το νέο πολυτελές SUV της εταιρείας, που αποδίδει 586 άλογα.

Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei
UPD:
Η Stelato είναι η κινεζική εταιρεία που αποτελεί κοινοπραξία της BAIC και της Huawei, και το G9 είναι το ολοκαίνουργιο μοντέλο της, που ανήκει στην κατηγορία των πολυτελών SUV.

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UPD:
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