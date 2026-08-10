Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei

Η Huawei σε συνεργασία με τη BAIC δημιούργησαν τη Stelato, με το G9 να είναι το νέο πολυτελές SUV της εταιρείας, που αποδίδει 586 άλογα.