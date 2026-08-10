Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei
Το νέο πολυτελές SUV που δημιούργησε η Huawei
Η Huawei σε συνεργασία με τη BAIC δημιούργησαν τη Stelato, με το G9 να είναι το νέο πολυτελές SUV της εταιρείας, που αποδίδει 586 άλογα.
UPD:
Η Stelato είναι η κινεζική εταιρεία που αποτελεί κοινοπραξία της BAIC και της Huawei, και το G9 είναι το ολοκαίνουργιο μοντέλο της, που ανήκει στην κατηγορία των πολυτελών SUV.
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