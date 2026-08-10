Ιδού τα turbo που άλλαξαν για πάντα τα αυτοκίνητα
Ιδού τα turbo που άλλαξαν για πάντα τα αυτοκίνητα
Θυμόμαστε τρία θρυλικά μοντέλα από τη δεκαετία του ’80 που απογείωσαν την τεχνολογία της υπερτροφοδότησης.
UPD:
Η δεκαετία του 1980 σηματοδότησε τη μεγάλη εξάπλωση των υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων.
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UPD:
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