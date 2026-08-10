Πως τα ηλεκτρικά SUV καταστρέφουν τους δρόμους;
Πως τα ηλεκτρικά SUV καταστρέφουν τους δρόμους;
Η αλματώδης αύξηση των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί νέα προβλήματα στις οδικές υποδομές.
UPD:
Η μετάβαση της Κίνας στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όμως η επιτυχία της φέρνει μαζί της και μια απρόσμενη πρόκληση.
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UPD:
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