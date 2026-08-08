Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;
Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;
Το Dacia New Spring θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο, και η εταιρεία έδειξε φωτογραφία από το πώς θα είναι. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ισχύ, την αυτονομία αλλά και την τιμή του.
UPD:
Η Dacia έχει στα σκαριά τη νέα γενιά του Spring. Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στη Σλοβενία, και θα βασίζεται στο Renault Twingo. Η εταιρεία δημοσίευσε μία φωτογραφία, που δείχνει πώς θα είναι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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