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Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;
NEWSAUTO.GR

Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;

Το Dacia New Spring θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο, και η εταιρεία έδειξε φωτογραφία από το πώς θα είναι. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ισχύ, την αυτονομία αλλά και την τιμή του.

Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;
UPD:
Η Dacia έχει στα σκαριά τη νέα γενιά του Spring. Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στη Σλοβενία, και θα βασίζεται στο Renault Twingo. Η εταιρεία δημοσίευσε μία φωτογραφία, που δείχνει πώς θα είναι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Δείτε εδώ.
UPD:
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