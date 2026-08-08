Τι καινούργιο θα φέρει το νέο Dacia Spring;

Το Dacia New Spring θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο, και η εταιρεία έδειξε φωτογραφία από το πώς θα είναι. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ισχύ, την αυτονομία αλλά και την τιμή του.