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Δοκιμάζουμε το SYM Joymax Z3i - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το SYM Joymax Z3i - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε το νέο SYM Joymax Z και γοητευόμαστε από τις βασικές (απλές) αρχές ενός ολοκληρωμένου scooter καθημερινής χρήσης.

Δοκιμάζουμε το SYM Joymax Z3i - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Πολλά από τα καινούρια μοντέλα της SYM, είτε τα 125άρια όπως το JetX, είτε τα μεγαλύτερα όπως το ADX300 και το ADXTG400, έχουν κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα εμπρός σε όλους τους τομείς. Τεχνολογία, εμφάνιση και επιδόσεις έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, βάζοντας την εταιρεία εκ νέου σε θέση πρωταγωνιστή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

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