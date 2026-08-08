Δοκιμάζουμε το SYM Joymax Z3i - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πολλά από τα καινούρια μοντέλα της

, είτε τα 125άρια όπως το JetX, είτε τα μεγαλύτερα όπως το ADX300 και το ADXTG400, έχουν κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα εμπρός σε όλους τους τομείς.

, εμφάνιση και

έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, βάζοντας την εταιρεία εκ νέου σε θέση