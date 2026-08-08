Το απίστευτο ρεκόρ της Nissan στην Ευρώπη

Η Nissan συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτροκίνησης, καθώς από το 2010 έως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα στην Ευρώπη.