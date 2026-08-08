Το απίστευτο ρεκόρ της Nissan στην Ευρώπη
Το απίστευτο ρεκόρ της Nissan στην Ευρώπη
Η Nissan πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή αγορά
UPD:
Η Nissan συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτροκίνησης, καθώς από το 2010 έως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα στην Ευρώπη.
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