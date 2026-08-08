Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;
NEWSAUTO.GR

Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;

Μια σειρά περίεργων ατυχημάτων που ενέπλεκαν πεζούς και γίνονταν σε νυχτερινές συνθήκες κατά την επιτάχυνση, την όπισθεν ή σε μανούβρες. 

Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;
UPD:
Οι οδηγοί των ηλεκτρικών μπορεί να μπερδέψουν το γκάζι με το φρένο. Παράλληλα, οι πεζοί εξακολουθούν να μην ακούν τα ηλεκτροκίνητα, παρά τον τεχνητό ήχο που παράγουν αυτά, σύμφωνα με έρευνα στη Γερμανία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης