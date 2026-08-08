Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;
Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;
Μια σειρά περίεργων ατυχημάτων που ενέπλεκαν πεζούς και γίνονταν σε νυχτερινές συνθήκες κατά την επιτάχυνση, την όπισθεν ή σε μανούβρες.
UPD:
Οι οδηγοί των ηλεκτρικών μπορεί να μπερδέψουν το γκάζι με το φρένο. Παράλληλα, οι πεζοί εξακολουθούν να μην ακούν τα ηλεκτροκίνητα, παρά τον τεχνητό ήχο που παράγουν αυτά, σύμφωνα με έρευνα στη Γερμανία.
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UPD:
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