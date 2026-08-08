Τι κάνει τα ηλεκτρικά πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;

Οι οδηγοί των ηλεκτρικών μπορεί να μπερδέψουν το γκάζι με το φρένο. Παράλληλα, οι πεζοί εξακολουθούν να μην ακούν τα ηλεκτροκίνητα, παρά τον τεχνητό ήχο που παράγουν αυτά, σύμφωνα με έρευνα στη Γερμανία.