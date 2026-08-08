Εκεί όλα τα νέα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά
Εκεί όλα τα νέα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων νέων αυτοκινήτων τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι σχεδόν η απόλυτη επιλογή.
UPD:
Όπως γνωρίζουμε, η Νορβηγία είναι από τις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες στην ηλεκτροκίνηση και η αγορά αυτοκινήτου της μία από αυτές όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι ευρύτατα διαδεδομένα.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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