Εκεί όλα τα νέα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά

Όπως γνωρίζουμε, η Νορβηγία είναι από τις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες στην ηλεκτροκίνηση και η αγορά αυτοκινήτου της μία από αυτές όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι ευρύτατα διαδεδομένα.