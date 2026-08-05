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Πόσες μέρες σπαταλάνε οι Έλληνες στο δρόμο;
NEWSAUTO.GR

Πόσες μέρες σπαταλάνε οι Έλληνες στο δρόμο;

Μια νέα έρευνα σε 15 χώρες δείχνει πόσο χρόνο χάνει ο μέσος οδηγός πίσω από το τιμόνι σε εβδομαδιαία και ετήσια βάση. Σε τι θέση πιστεύετε πως βρίσκεται η Ελλάδα;

Πόσες μέρες σπαταλάνε οι Έλληνες στο δρόμο;
UPD:
Έχετε σκεφτεί ποτέ πόση ώρα τρώμε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα; Ασχέτως αν μένεις στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη, η κίνηση στους δρόμους είναι ένα -δυστυχώς- καθημερινό φαινόμενο που δεν μπορούμε να αποφύγουμε.

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UPD:
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