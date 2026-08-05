Πόσες μέρες σπαταλάνε οι Έλληνες στο δρόμο;

Μια νέα έρευνα σε 15 χώρες δείχνει πόσο χρόνο χάνει ο μέσος οδηγός πίσω από το τιμόνι σε εβδομαδιαία και ετήσια βάση. Σε τι θέση πιστεύετε πως βρίσκεται η Ελλάδα;