ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του
NEWSAUTO.GR

Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor B05 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας έως 482 χιλιόμετρα αυτονομίας, ισχύ 218 ίππων και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση.

Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του
Η Leapmotor ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κατηγορίας C, το οποίο ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίαση με κουπέ στοιχεία, τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και τον ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό που προσφέρει ήδη από τη βασική έκδοση.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης