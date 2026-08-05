Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor B05 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας έως 482 χιλιόμετρα αυτονομίας, ισχύ 218 ίππων και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση.