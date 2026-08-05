Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του
Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Leapmotor B05 - Αυτές είναι οι τιμές του
Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor B05 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας έως 482 χιλιόμετρα αυτονομίας, ισχύ 218 ίππων και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση.
Η Leapmotor ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κατηγορίας C, το οποίο ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίαση με κουπέ στοιχεία, τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και τον ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό που προσφέρει ήδη από τη βασική έκδοση.
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