Κοστίζει 2,15 εκατομμύρια και δεν έχει ούτε μία οθόνη
Κοστίζει 2,15 εκατομμύρια και δεν έχει ούτε μία οθόνη
Το Hennessey Blackbird είναι supercar που αποτελεί Ωδή στο παρελθόν. Έχει ατμοσφαιρικό κινητήρα, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και εσωτερικό με αναλογικά όργανα.
που και μηχανής.
Η Hennessey παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Blackbird, ένα supercar το οποίο ακολουθεί τη συνταγή της «Παλιάς Σχολής», και δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή του οδηγού, με το μόττο της να είναι «Maximum man-machine connection», δηλαδή η μέγιστη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα