Κοστίζει 2,15 εκατομμύρια και δεν έχει ούτε μία οθόνη

Η Hennessey παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Blackbird, ένα supercar το οποίο ακολουθεί τη συνταγή της «Παλιάς Σχολής», και δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή του οδηγού, με το μόττο της να είναι «Maximum man-machine connection», δηλαδή η μέγιστη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής.