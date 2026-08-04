10 εκατομμύρια οχήματα έφτιαξε η Tesla
10 εκατομμύρια οχήματα έφτιαξε η Tesla
Η Tesla πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ανακοίνωσε ότι κατασκεύασε το δεκάκις εκατομμυριοστό αμιγώς ηλεκτρικό όχημά της.
Η Tesla, κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητό της στις 17 Μαρτίου 2008. Φυσικά, ήταν το (αμιγώς ηλεκτρικό) Roadster. Έκτοτε, η εμπορική πορεία της ήταν ανοδική και άλλαξε ουσιαστικά τον ρου της παγκόσμιας Αυτοκινητοβιομηχανίας, ωθώντας τη μεταστροφή του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση.
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