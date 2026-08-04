Αποκάλυψη: Αυτό είναι το νέο Smart-άκι - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Αποκάλυψη: Αυτό είναι το νέο Smart-άκι - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Η smart συνεργάστηκε με καλλιτέχνες και δημιούργησε τοιχογραφίες σε επτά πόλεις σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας πώς θα είναι το νέο #2.
UPD:
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού smart #2 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι, η εταιρεία δημοσίευσε εικόνες σε μορφή street art που δείχνει ξεκάθαρα τη μορφή του νέου μοντέλου, που θα αποτελέσει το διάδοχο του fortwo.
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UPD:
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