Αποκάλυψη: Αυτό είναι το νέο Smart-άκι - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού smart #2 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι, η εταιρεία δημοσίευσε εικόνες σε μορφή street art που δείχνει ξεκάθαρα τη μορφή του νέου μοντέλου, που θα αποτελέσει το διάδοχο του fortwo.