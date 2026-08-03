Αρπάζουν πιο εύκολα φωτιά τα ηλεκτρικά ή είναι μύθος;

Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου μια φωτογραφία με ένα

που έχει πάρει

κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια του τύπου «δεν πρόκειται να πάρω ηλεκτρικό» και «