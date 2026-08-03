Αρπάζουν πιο εύκολα φωτιά τα ηλεκτρικά ή είναι μύθος;
Αρπάζουν πιο εύκολα φωτιά τα ηλεκτρικά ή είναι μύθος;
Συχνά ακούμε και διαβάζουμε πως «τα ηλεκτρικά καίγονται πιο εύκολα». Ισχύει αυτό όμως στην πραγματικότητα;
UPD:
Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου μια φωτογραφία με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει πάρει φωτιά κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια του τύπου «δεν πρόκειται να πάρω ηλεκτρικό» και «τα EV αρπάζουν φωτιά μόνα τους» να δίνουν και να παίρνουν.
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Δείτε εδώ.
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