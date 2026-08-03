Τι θα αλλάξει στην ηγεσία του Ομίλου VW;

Πλησιάζει σύντομα ένα κομβικό σημείο για την ιστορία του

. Ο

και ο

, οι δύο ισχυροί άντρες που είναι ξαδέρφια και βρίσκονται στην ηγεσία της

, της εταιρείας που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο

, πλησιάζουν στο τέλος τη επαγγελματικής τους καριέρας, μιας και έχουν ηλικία 83 και 84 ετών αντίστοιχα.