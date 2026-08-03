Τι θα αλλάξει στην ηγεσία του Ομίλου VW;
Τι θα αλλάξει στην ηγεσία του Ομίλου VW;
Οι ισχυροί άντρες που βρίσκονται στην ηγεσία της Porsche SE, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Όμιλο VW, είναι 83 και 84 ετών, και σύντομα θα αντικατασταθούν. Ποιος είναι πιο πιθανό να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας;
Πλησιάζει σύντομα ένα κομβικό σημείο για την ιστορία του Ομίλου VW. Ο Βόλφγκανγκ Πόρσε και ο Χανς Μισέλ Πίεχ, οι δύο ισχυροί άντρες που είναι ξαδέρφια και βρίσκονται στην ηγεσία της Porsche SE, της εταιρείας που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο VW Group, πλησιάζουν στο τέλος τη επαγγελματικής τους καριέρας, μιας και έχουν ηλικία 83 και 84 ετών αντίστοιχα.
Η αλλαγή τυχαίνει σε μια περίοδο όπου η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης, επομένως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα αναλάβει τα ηνία.
Δείτε εδώ.
Η αλλαγή τυχαίνει σε μια περίοδο όπου η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης, επομένως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα αναλάβει τα ηνία.
Δείτε εδώ.
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