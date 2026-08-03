Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία

Η πρώτη εικόνα είναι σχεδόν παράδοξη. Ένα μικρό SUV μήκους λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα σκαρφαλώνει σε μια απότομη χωμάτινη ανηφόρα κάπου έξω από το Wiesbaden, με τον έναν τροχό να ψάχνει πρόσφυση στον αέρα και τον άλλο να πατά σε γλιστερό χαλίκι.

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