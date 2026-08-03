Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία
Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία
Το Avenger ήταν ήδη μια τεράστια επιτυχία για τη Jeep στην Ευρώπη. Στην ανανεωμένη του μορφή αποκτά περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη ποιότητα και συνεχίζει να διατίθεται σε μια τετρακίνητη έκδοση που θυμίζει ότι το όνομα στο καπό κουβαλά ακόμη συγκεκριμένες «υποχρεώσεις».
Η πρώτη εικόνα είναι σχεδόν παράδοξη. Ένα μικρό SUV μήκους λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα σκαρφαλώνει σε μια απότομη χωμάτινη ανηφόρα κάπου έξω από το Wiesbaden, με τον έναν τροχό να ψάχνει πρόσφυση στον αέρα και τον άλλο να πατά σε γλιστερό χαλίκι.
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