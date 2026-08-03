ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία
NEWSAUTO.GR

Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία

Το Avenger ήταν ήδη μια τεράστια επιτυχία για τη Jeep στην Ευρώπη. Στην ανανεωμένη του μορφή αποκτά περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη ποιότητα και συνεχίζει να διατίθεται σε μια τετρακίνητη έκδοση που θυμίζει ότι το όνομα στο καπό κουβαλά ακόμη συγκεκριμένες «υποχρεώσεις».

Το Jeep Avenger ανανεώθηκε και το οδηγούμε στη Γερμανία

Η πρώτη εικόνα είναι σχεδόν παράδοξη. Ένα μικρό SUV μήκους λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα σκαρφαλώνει σε μια απότομη χωμάτινη ανηφόρα κάπου έξω από το Wiesbaden, με τον έναν τροχό να ψάχνει πρόσφυση στον αέρα και τον άλλο να πατά σε γλιστερό χαλίκι.

Δείτε εδώ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης