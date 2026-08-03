Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;

Αργά και σιωπηλά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αλλάζουν το πρόσωπο της αγοράς αυτοκινήτου στην Ευρώπη και είναι θέμα χρόνου να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή.