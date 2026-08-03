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Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;
NEWSAUTO.GR

Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;

Αργά και σιωπηλά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αλλάζουν το πρόσωπο της αγοράς αυτοκινήτου στην Ευρώπη και είναι θέμα χρόνου να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή.

Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;
Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μια ιστορική περίοδο μετάβασης.

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