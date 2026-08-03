Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;
Ηλεκτρικά στην Ευρώπη: Έχουν άνοδο ή πτώση οι πωλήσεις τους;
Αργά και σιωπηλά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αλλάζουν το πρόσωπο της αγοράς αυτοκινήτου στην Ευρώπη και είναι θέμα χρόνου να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μια ιστορική περίοδο μετάβασης.
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